Le aziende non vedono l'ora di ripartire a pieno regime, piccole e grandi si sentono già sicure. Ritardare ancora rischia di portare a gravi problemi economici e sociali, al Nord come al Sud. «Chi ha dotazioni migliori ed è stato risparmiato dal virus ha ovviamente più facilità a ripartire - commenta Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Veneto -. Lo studio di Ernst & Young spiega bene anche che chi era già inserito nelle filiere dell'export, come molti distretti del Nord, subirà di più gli effetti della crisi. Ma noi siamo pronti».

Come fare per limitare le ripercussioni di questa crisi?

«In primo luogo ripartendo: abbiamo il dovere di farlo subito perché solo così ci sarà meno disoccupazione e meno problemi di sociali. O si riapre o si muore. Speravo, come aveva promesso il premier Conte, che il 4 maggio fosse la data ultima per rilasciare altre attività e invece dobbiamo aspettare ancora. È una follia».

Metà delle imprese venete non sono già operative?

«Io che ho una panetteria non ho mai chiuso ma su 14 dipendenti ne lavorano 2, e come me stanno lavorando quasi tutti al 20-30%, anche le farmacie».

Avete le dotazioni giuste per ripartire?

«Le aziende sono come le auto di Formula 1 sulla linea di partenza: quando daranno il via libera sgommeranno. La cultura della sicurezza è da decenni un nostro patrimonio. Quello che è scritto nell'accordo interconfederale del 13 marzo è semplice, siamo abituati a rischi in azienda ben superiori al coronavirus. Sono precauzioni elementari e facilissime, è come chiedere a uno chef di fare un uovo sodo. Ma lo ha capito anche il governo che l'azienda non è un luogo di contagio, solo che hanno paura che la gente non rispetti le norme di sicurezza quando va al lavoro, che venga contagiata negli spostamenti».

Mascherine: quali sono quelle regolari?

«C'è una normativa sulla sicurezze delle aziende: chi già prima era obbligato a usare mascherine, penso ai carrozzieri, ha protezioni particolari. Gli altri utilizzeranno mascherine più semplici, da quelle chirurgiche a quelle che ha fatto la Regione Veneto sono tutte valide per lavorare. Ma non possiamo aspettare sei mesi per omologare quelle che oggi sono in produzione o che abbiamo comprato, spesso pagandole care. Roma deve dare una corsia preferenziale per le autorizzazioni. L'importante è fare in fretta».

I prestiti garantiti dallo Stato funzionano?

«A oggi sono partiti solo i prestiti fino a 25mila euro. Non capisco perché le banche siano aperte a giorni alterni. Dovrebbero essere lì a lavorare anche in straordinario. C'è chi ha già erogato perché si è organizzato e chi dice che prima di maggio non può dare soldi. Assurdo: noi a fine mese dobbiamo pagare i fornitori altrimenti finiamo insolventi»

M.Cr.

