Le aziende in crisi

IL CASO

MILANO Il caso dei commissari di Condotte, Ilva, Alitalia che rischiano di saltare per un errore procedurale commesso durante la gestione dell'ex ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio nell'insediamento dei gestori straordinari, mette in subbuglio non solo il mondo politico, ma soprattutto aziende, banche e circa 10 mila lavoratori che potrebbero avere problemi. In questo lungo week end gli uffici tecnici del ministero sono al lavoro perché entro martedì 7 deve essere trovata una soluzione al caso scoppiato il 30 dicembre in seguito a una sentenza del Tar del Lazio. La terza sezione presieduta da Giampiero Lo Presti ha di fatto azzerato le nomine, effettuate il 6 agosto 2018, dei commissari del gruppo Condotte, Giovanni Bruno, Matteo Uggetti e Alberto Dello Strologo (dimessosi sette mesi dopo senza una ragione ufficiale e comunque sostituito il 22 marzo 2019 da Gianluca Piredda).

I giudici amministrativi sono stati messi in moto da un ricorso della commercialista e revisore contabile Alessandra de Simone Saccà, assistita dagli avvocati Fabio De Simone Saccà e Sebastiano Dore in quanto la sua domanda di essere sorteggiata per l'incarico di commissario di Condotte, la storica azienda romana finita in default, era stata scartata all'interno della nuova procedura di scelta dei commissari che Di Maio ha inaugurato proprio relativamente a quella circostanza. Il leader dei Cinquestelle da tempo cavalcava lo slogan «più trasparenza e più indipendenza» nelle varie attività pubbliche con lo scopo di introdurre criteri nuovi nelle scelte dei professionisti esterni da parte dei ministeri. Per questi motivi il Mise - il 17 luglio 2018 - varò un nuovo regolamento che avrebbe dovuto assicurare maggiore trasparenza nei processi di nomina dei commissari per le gestioni straordinarie.

IL PRIMO NODO

Il perno di questa svolta, che riformava le regole fino ad allora in vigore e criticate dai 5 Stelle, era l'insediamento di una commissione composta da un magistrato, un docente universitario esperto di materie economiche e giuridiche, un esperto di valutazioni aziendali e contabili. Sin dalla nomina dei tre membri, il presidente Antonino Lamalfa presidente del tribunale fallimentare di Roma non si è mai insediato perché l'alto magistrato avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione dal Csm che però non è mai arrivata. Quindi la commissione deliberò - il 6 agosto 2018 - con due soli membri (il professore Marco Cian e l'ingegnere Luigi Paro) e non è mai stata integrata con altro magistrato. Questo difetto è stato sollevato dalla de Simone Saccà e il Tar, accogliendo l'eccezione di illegittimità, ha annullato le tre nomine relative a Condotte. Ma per analogia rischiano di andare in fumo anche le altre procedure in cui si è espressa la commissione menomata.

E quindi potrebbero diventare inefficaci le nomine di Giuseppe Leogrande (Alitalia), Francesco Ardito, Alessandro Danovi, Antonio Lupo (Ilva), Giuseppe Farchione, Luca Gratteri, Antonio Cattaneo (Mercatone Uno), Vincenzo Nicastro (Piaggio Aereo Industries) più altre relative a imprese minori. Per questo tanta fretta da parte dei tecnici del ministero nell'istruire un decreto che possa sanare questo vizio grave.

DEROGA NECESSARIA

Le nuove regole dovranno dunque superare quelle che, nei desiderata di Di Maio, avrebbero dovuto imprimere una sterzata alla gestione delle crisi delle grandi imprese, ma nell'attuazione pratica si sono rivelate un passo indietro: nel regolamento si sarebbe voluto introdurre il criterio della rotazione degli incarichi, volto ad evitare in capo al medesimo soggetto la concentrazione di mandati che non potranno essere superiori a due nell'arco di un triennio.

Ma il Tar del Lazio, nell'annullare le nomine in Condotte e per traslato tutte le altre adottate con lo stesso procedimento, stigmatizza «il potere discrezionale nella nomina, con una procedura affetta da numerose irregolarità».

La via d'uscita è offerta, forse all'insaputa dello stesso Di Maio, da una clausola contenuta nello stesso regolamento messo in discussione dal Tar: è prevista la facoltà di non applicabilità di tale procedimento in caso di urgenza. Ed è questa la soluzione che potrebbe essere adottata per evitare che una impresa di costruzioni leader, la compagnia di bandiera, lo stabilimento siderurgico più importante d'Europa e altre realtà produttive saltino in aria a causa di incompetenza.

Rosario Dimito

