(m.cr.) Le fabbriche venete proteggono i loro dipendenti anche con speciali polizze assicurative anti virus mentre c'è chi vara premi in denaro o ferie. Oggi la bellunese Fedon (accessori per occhiali) riapre dopo due giorni di stop per interventi di sanificazione dell'azienda. Il gruppo ha stipulato anche una copertura sanitaria straordinaria che prevede un'indennità di 100 euro al giorno, a partire dall'ottavo giorno di ricovero da infezione da Covid19, e un'indennità da convalescenza di 3.000 euro. Anche la padovana Carel ha avviato una protezione simile per tutti i lavoratori italiani. I dipendenti della Unicomm dei fratelli Mario e Marcello Cestaro (marchi Famila, A&O, Emisfero), oltre 7mila addetti, avranno un'assicurazione stipulata con Marsh che prevede tre tipi di copertura: l'indennità da ricovero, da convalescenza e l'assistenza post ricovero. Il gruppo del vino Masi ha stretto un accordo con Generali: tra le tutele previste l'invio di una collaboratrice familiare, servizio di baby-sitter, la consegna della spesa a casa e il pet-sitter. Banca Intesa riconosce ferie aggiuntive a chi lavora in filiale con possibilità di monetizzarle. Carrefour Italia riduce gli orari dei punti vendita e corrisponderà ai collaboratori un premio economico dopo gli straordinari di questi giorni.

