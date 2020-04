LE AUTORIZZAZIONI

VENEZIA Accelerazione dell'Istituto superiore di sanità nel dare il via libera alla riconversione delle aziende che intendono cominciare a produrre i dispositivi di protezione. «Siamo pronti: appena abbiamo i risultati sulle prove tecniche di capacità di filtraggio delle mascherine possiamo renderle immediatamente autorizzate», ha detto ieri il presidente Silvio Brusaferro. Ma in Veneto è partito ancora lunedì il progetto regionale Uni.T.I. che vede l'Università di Padova assistere le ditte nei test di laboratorio. Sempre in quest'ottica, ieri Palazzo Balbi ha annunciato la pubblicazione di un vademecum dedicato alle aziende, sui siti di Regione, Arpav e Ateneo, «La deroga rispetto alla procedura ordinaria puntualizza il governatore Luca Zaia riguarda la tempistica, non gli standard tecnici, qualitativi e di sicurezza. Le linee guide sono state redatte in modo da offrire una sintesi delle procedure contenute nei vari atti normativi in brevi paragrafi a conclusione dei quali ci si sono link che consentono di collegarsi alle fonti e alla documentazione di riferimento». Per le candidature è stata attivata la casella email autocertificazioni.covid@regione.veneto.it.

