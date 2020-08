LE TESTIMONIANZE

«Sembrava come Hiroshima, o qualcosa di simile, con quella specie di fungo che si alzava veloce, di colore rossastro in cielo. Inquietante. Lo guardavamo dal terrazzo paralizzati dal terrore». Aline Kaytanjian racconta al telefono, ancora sotto choc, quella manciata di minuti che ha cambiato anche la sua vita, facendola precipitare nella brutta sensazione di instabilità legata ai ricordi non troppo lontani della guerra. «Ero in casa con i miei figli e mio marito. Un pomeriggio come tanti. Ad un certo punto abbiamo udito una esplosione fortissima, un boato tremendo. Ci siamo guardati negli occhi perché quel rumore sembrava così vicino al nostro appartamento. Non erano passati che pochi secondi, dieci o quindici e poi c'è stato un secondo boato, ancora più forte, come un grande tuono, a quel punto sono andati in frantumi tutte le nostre vetrate. I vetri che schizzavano ovunque».

LA PAURA

L'appartamento ai piani alti di un palazzo in un quartiere residenziale dista dal luogo dell'esplosione quindici minuti a piedi. La deflagrazione però è stata talmente violenta che in strada sono volate le auto, sono stati distrutti edifici, devastato strade di un'area piuttosto vasta, attorno alla zona commerciale, situata a ridosso del porto. «Io e mio marito abbiamo vissuto momenti orribili durante la guerra, i bombardamenti, la paura ce li ricordiamo bene. È come se stessimo rivivendo tutto. È stato terribile. Abbiamo avuto notizie di amici che sono stati accompagnati in ospedale perché erano feriti ma non hanno trovato posto, i pronto soccorso sono intasati, è una tragedia immane». Anche l'ufficio di Dikran Ohanian, il marito di Aline, è stato pesantemente rovinato. L'onda d'urto della deflagrazione, in un altro edificio, ha divelto persino il portone blindato. Dikran ha fatto un filmato per verificare i danni, evidenti anche ad un primo sguardo. Controsoffitti spostati, mobili caduti, vetri sbriciolati. «Mi è sembrato qualcosa simile alla fine del mondo, una specie di terremoto».

Per le strade, raccontano altri testimoni, più ci si avvicina alla zona rossa, è più si materializza il caos. Ambulanze, sirene, urla. C'è chi parla di un bombardamento, un aereo che ha sganciato una bomba, ma ovviamente non ci sono riscontri.

IL CAOS

Sui cellulari di tanti libanesi è arrivato il tam tam di non respirare l'aria densa di radiazioni, ma anche in questo caso non ci sono accertamenti di sorta, solo messaggini che in questa catena di sant'Antonio vanno ad aggiungere paura alla paura. Una scena di guerra. Non c'è altra parola per fotografare l'immagine che appare da Dora, un sobborgo sulla collinetta: fino al porto è tutto disseminato di detriti. Persino l'autostrada è devastata. Nel porto i disastri maggiori. I container sono esplosi, così come i giganteschi silos sono saltati in aria. Sul ciglio della strada le auto sembravano schiacciate come fossero di cartapesta. Il governatore di Beirut, Marwan Abboud, durante una visita al luogo dell'esplosione ha parlato di una «città devastata» aggiungendo che i vigili del fuoco che erano entrati nel complesso portuale per spegnere un incendio scoppiato poco prima sono scomparsi. Più in là il grande edificio di Bienne è devastato. A Gemmayze, le finestre dei palazzi sono state spazzate via. Ad Ashrafieh, scene simili: finestre spazzate via, porte strappate, edifici abbattuti. Ovunque, le strade sono bianche, coperte di detriti.

Franca Giansoldati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA