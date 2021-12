LE ANALISI

ROMA «Era solo questione di tempo». A guardare i dati del resto del mondo infatti, che la variante Omicron mettesse radici anche in Italia era tutto sommato scontato. Così non stupisce affatto gli esperti che ieri a Roma sia stato individuato il primo caso autoctono. Vale a dire che per il contagiato in questione non risultano contatti con soggetti provenienti da paesi in cui la variante è già prevalente o quasi. E quindi di fatto il caso si è sviluppato interamente in Italia. Il paziente è uno studente maggiorenne, già vaccinato con due dosi AstraZeneca e positivo (poi guarito) ad agosto con Delta, che non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni e che si è sottoposto al tampone - poi sequenziato - dopo aver lamentato spossatezza. Cinque giorni prima dell'esito del test lo studente aveva partecipato assieme a 4 amici (tutti positivi, con tampone in corso di sequenziamento) ad una festa in un locale del centro di Roma. Chiaramente i partecipanti erano tanti e ora si stanno ricostruendo i tracciamenti ma, appunto, fino ad ora nessuno dei contatti ha riferito di viaggi all'estero.

LA CIRCOLAZIONE

«Ribadisco: era solo questione di tempo. Ma è comunque un campanello d'allarme - spiega Matteo Bassetti, primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - vuol dire che, anche per chi avesse mantenuto qualche dubbio, non è più possibile pensare che siamo in vantaggio rispetto alla variante». E infatti dall'assessorato alla Sanità della Regione fanno sapere che la variante potrebbe girare da molto prima rispetto a quando è stata rilevata ufficialmente attorno alla fine del mese di novembre. «A questo punto è ragionevole pensare che Omicron circolasse in Italia almeno dall'inizio di novembre, forse anche prima - ragiona sempre Bassetti - Un dettaglio che con ogni probabilità ci è sfuggito perché non sequenziamo abbastanza a differenza di Regno Unito e Danimarca».

IL SEQUENZIAMENTO

La Penisola del resto è dietro a tutti in termini di sequenziamento, e cioè per quanto riguarda l'analisi genica dei tamponi positivi raccolti ogni giorno (quindi definendo qual è la variante rilevata). Secondo la banca dati internazionale Gisaid, la rete di 70 laboratori italiani coordinata dall'Istituto superiore di sanità, negli ultimi 30 giorni ha sequenziato lo 0,9% dei casi certificati, mentre la Danimarca il 16% e il Regno Unito il 10%. Vale a dire che non abbiamo avuto contezza della presenza di Omicron fino al 27 novembre solo perché non avevamo un sistema capace di intercettarlo. Per lo stesso motivo è fondamentale la flash survey che il ministero della Salute e l'Iss hanno condotto lunedì e i cui risultati sono attesi domani sul tavolo della cabina di regia convocata da Mario Draghi. L'indagine rapida permetterà di avere una stima precisa della circolazione di Omicron nella Penisola, di fare delle previsioni sull'andamento dell'epidemia nell'immediato futuro. e quindi di predisporre delle nuove misure.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA