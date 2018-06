Le ambizioni macroniane del sindaco di Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA C'è già chi gli ha adattato il nome, da Brugnaro a Brugnaròn, giusto per sottolineare la vicinanza che pare esserci tra il sindaco di Venezia e il presidente francese. Come Emmanuel Macron, infatti, anche Luigi Brugnaro crede in una rifondazione della politica: «Ai vecchi partiti io non credo più», ha detto giusto lunedì scorso in un confronto pubblico all'Ateneo Veneto. «Ci vorrebbe un partito nuovo, il partito del lavoro, o dei sindaci o della società civile». Guarda caso, anche Macron, in un discorso alla Sorbona, aveva...