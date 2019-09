Le alleanze rosso-gialle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REGIONALIPERUGIA Alle prese con l'inedita campagna elettorale del vedo non vedo e dopo avere sacrificato diversi candidati, il centrosinistra allargato ai Cinquestelle si prepara a incassare un sì. Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti aspettano infatti il via libera, ormai quasi scontato, di Francesca di Maolo alla candidatura da governatrice della coalizione rossogialla in Umbria. Lei ha deciso di prendere tempo prima di accettare, ma è solo questione di ore. L'intesa PD-M5S ormai è fatta e se pure l'avvocatessa quarantottenne, presidente...