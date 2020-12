LE AGGRESSIONI

MILANO Un uomo riverso a terra, agonizzante, con un profondo taglio alla gola. E un altro aggredito, al quale è stato rubato il Rolex che aveva al polso e il cellulare. Tutto nell'arco di pochi minuti e a qualche centinaio di metri di distanza, nel dedalo di vie che circondano la Stazione Centrale. Serata di sangue ieri a Milano, dove alle 18,30 è scattato il duplice attacco: Stefano Ansaldi, 65 anni, un medico campano, ginecologo, nato a Benevento e residente a Napoli dove esercitava la professione, ha perso la vita accoltellato a morte. Il settantenne, che abita nel capoluogo lombardo, se l'è cavata con qualche ferita non grave. A mettere in atto il raid omicida sarebbero due uomini di età tra i 30 e i 35 anni, descritti dai numerosi testimoni di origine nordafricana.

LE TESTIMONIANZE

I carabinieri del Radiomobile e del Nucleo investigativo stanno dando la caccia ai due assassini in fuga, che dopo il duplice agguato sono corsi verso l'imbocco della vicina stazione del metrò Caiazzo, salendo su un treno della linea verde, o hanno puntato sulla fermata Lima mischiandosi tra la folla di corso Buenos Aires. Li hanno visti in molti, fornendo agli investigatori elementi importanti, e grazie alle numerose telecamere di sicurezza si stanno ricostruendo i loro spostamenti. A innescare una simile violenza, stando alle prime ricostruzioni, c'è un movente principale: quello della rapina. Stefano Ansaldi stava camminando in via Scarlatti all'angolo con via Macchi, sotto un'impalcatura coperta da teli di plastica, quando è stato affrontato dai malviventi. La coltellata che gli hanno inferto era così profonda che gli ha squarciato la gola, quando è arrivata l'ambulanza per lui non c'era più niente da fare. Un testimone ha visto il medico barcollare, appendersi alle impalcature del palazzo in fase di ristrutturazione e poi cadere a faccia in giù. Intanto, a breve distanza e pochi minuti dopo, un settantenne residente in via Settembrini che stava tornando a casa è stato aggredito da due persone che gli hanno strappato l'orologio e sottratto il telefono.

L'OROLOGIO ACCANTO AL CORPO

La concomitanza di tempi e luoghi ha subito indotto a collegare i due casi, anche perché vicino al corpo di Ansaldi oltre a un coltello da cucina è stato trovato un orologio, che potrebbe essere stato gettato via dagli assassini quando si sono accorti di avere ucciso un uomo. La Stazione Centrale, da anni zona di bivacchi e degrado, è ancora una volta scenario di violenza come quella che ad aprile 2018 costò la vita al giovane cameriere bengalese di 22 anni, Samsul Haque Swapan sfortunato testimone dell'aggressione a scopo di rapina di una ragazza inglese e una americana. Stava rientrando dal lavoro, solo per aver visto fu accoltellato a morte: il giovane tentò una fuga disperata, ma non riuscì a salvarsi.

Claudia Guasco

