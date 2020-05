LE AGEVOLAZIONI

VENEZIA «Il super ecobonus in edilizia è uno strumento straordinario, ma servono regole chiare rispetto allo sconto in fattura: non si pretenda dall'artigiano di fare da bancomat per lo Stato», perché se così fosse «il nostro parere sarà contrario». Ferma presa di posizione di Confartigianato Imprese Veneto per voce del presidente Agostino Bonomo. Quindi approvano l'accelerata che il Governo intende imporre a favore della riqualificazione degli immobili, perché questo darebbe qualità al patrimonio edilizio, vigore all'economia, spinta all'innovazione tecnologica e opportunità per gli artigiani, meno concordi invece sono sui contenuti delle bozze del decreto. Secondo le bozze infatti il committente privato che deciderà di fare lavori di ristrutturazione potrà scegliere tra sfruttare la detrazione d'imposta - detrazione che è stata elevata fino al 110% nel caso di lavori condominiali come il rifacimento del cappotto di un edificio - oppure chiedere all'artigiano che ha eseguito i lavori di praticargli uno sconto pari alla detrazione o, terza opzione, cedere il credito che deriva dalla detrazione a un soggetto che potrebbe essere ancora l'artigiano oppure anche una banca. «Se l'impianto resterà questo - spiega Bonomo - riteniamo positivo aver lavorato sul potenziamento della cessione del credito, rispetto allo sconto, invece, non troviamo giusto che si pretenda dall'artigiano di fare da bancomat per lo Stato».

Ricordiamo che in Veneto il mercato delle ristrutturazioni edilizie sostenute dall'ecobonus ha movimentato cifre importanti. Secondo i dati dell'Enea, nel 2018 nel territorio regionale ci sono stati 541 milioni di euro di investimenti - il 16,3% dei 3.331 milioni a livello nazionale - per complessivi 42mila interventi. Negli ultimi cinque anni queste cifre hanno raggiunto oltre 2 miliardi di investimenti per 215mila interventi dei quali il 31,4% per serramenti, il 24% per lavori alle pareti verticali, il 15,4% alle pareti orizzontali, il 12,6% alle caldaie a condensazione, il 7,4% a pompe di calore e il 4% a schermature solari. Quello che non convince Confartigianato veneto è come avviene la cessione del credito d'imposta, uno strumento pensato per coloro che in pratica possiedono un reddito imponibile non sufficiente a sfruttare le agevolazioni. Questi committenti, quindi, potranno cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione a soggetti terzi, come appunto gli istituti finanziari. Il dubbio sollevato da Bonomo è a quali condizioni si chiede alla banca di acquistare questo credito. «È necessario fissare in maniera chiara e univoca le regole d'ingaggio - spiega - affinché le condizioni di ricorso al sistema del credito siano davvero competitive rispetto al meccanismo della cessione del credito di imposta ad altri soggetti». Confartigianato vede infatti il rischio che ai criteri di qualità per il consumatore e di responsabilità sociale nei confronti del tessuto locale delle imprese artigiane si sostituiscano «logiche esclusivamente finanziarie». Quindi la cessione del credito «deve spettare a chi richiede i lavori e deve essere libera con parità di condizioni nei confronti di qualsiasi soggetto si sia scelto per la cessione», perché trattandosi di un debito dello Stato «vanno evitate speculazioni e distorsioni della concorrenza a tutela del mercato, delle imprese e dei consumatori». Da qui la richiesta di velocità oltre a quella di chiarezza. «È importante disciplinare bene e in fretta - conclude Bonomo - bisogna fare presto perché l'incertezza crea uno stop delle commesse: dobbiamo sapere cosa consigliare ai nostri clienti e sapere cosa è più conveniente fare nel loro interesse».

Raffaella Ianuale

