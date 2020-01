LE ACCUSE

ROMA Nel dossier del governo «ci sono troppe evidenze concrete, di situazioni di mancata manutenzione, di ritardi o di manutenzioni fatte secondo criteri non oggettivi». Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, dettaglierà presto in Consiglio dei ministri tutte le «evidenze». E non ci sono soltanto le valutazioni ancora al vaglio della magistratura sul crollo del Ponte Morandi. C'è anche il macigno dell'inchiesta sui falsi report per manutenzione e controlli relativi ad alcuni viadotti anche dopo il tragico evento del 2018. È abbastanza per insistere sulla linea dura della revoca o della caducazione della concessione di Aspi, secondo buona parte del governo. Ma il rischio del maxi-indennizzo previsto dalla Convenzione del 2007 è troppo alto per il Paese. Di qui il blitz del Milleproroghe che riscrive le regole dell'indennizzo da pagare alle società in caso di revoca della concessione. Per Aspi svanirebbero 23,25 miliardi per i mancati introiti futuri e rimarrebbero i 7 miliardi degli investimenti per le opere già fatte. Prima dell'ok di fine anno, il testo è anche stato modificato per dribblare la risoluzione automatica della Convenzione richiamata da Aspi. «Senza che possa operare per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto», è scritto nel decreto. Ma ai legali di Autostrade questo non basta. Soprattutto non basterebbe a Buxelles, memore dell'intervento sanzionatorio di 14 anni fa.

R. Amo.

