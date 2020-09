IL CASO

BERLINO Le analisi di un laboratorio specializzato della Bundeswehr hanno confermato quello che tutti sospettavano da subito: l'oppositore russo Alexej Navalny, nemico numero uno del presidente Vladimir Putin, è stato «senza ombra di dubbio» avvelenato. I risultati tossicologici hanno accertato che è stato avvelenato con un agente nervino della famiglia del Novicok. Lo ha confermato il portavoce della cancelliera Angela Merkel, Steffen Seibert, esprimendo «sgomento per l'accaduto» e la «ferma condanna» del governo federale. Novichok, novizio in russo, è il nome di una delle ultime generazioni di agenti nervini sviluppati ancora nell'Urss.

IN COMA

Navalny (44) è ricoverato dal 22 agosto al Policlinico Charité di Berlino ed è tenuto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. Il famoso blogger oppositore del Cremlino, si era sentito male ed è finito in coma su un volo da Tomsk, in Siberia, a Mosca, costringendo l'aereo a uno scalo a Omsk per un ricovero di urgenza il 20 agosto. La Germania si era offerta subito di curarlo alla Charité e anche la famiglia voleva il trasferimento a Berlino. Dopo un tira e molla con i medici russi, che sostenevano non fosse in condizione di volare (in realtà il sospetto era che volessero aspettare tre giorni per far disperdere le tracce di veleno nel sangue), finalmente Navalny, su pressioni internazionali e della moglie Yulia che scriveva anche a Putin, veniva ricoverato il 20 agosto alla Charité. Molte le ipotesi sull'avvelenamento. Dal veleno messo in un tè consumato al bar dell'aeroporto di Tomsk, dove Navalny si era recato per delle ricerche e dove si era imbarcato per Mosca. A quella che il veleno possa essere stato messo da un agente, penetrato la sera nella stanza di albergo a Tomsk, nella valigia con gli indumenti intimi, slip, calze o maglietta, di Navaly che poi li avrebbe indossati l'indomani per recarsi all'aeroporto. Una porzione infinitesimale di veleno, molto meno di una goccia, sarebbe sufficiente ad avvelenare un uomo.

Sbigottimento a Berlino, dove dissapori ed episodi del genere si sono susseguiti. La cancelliera Merkel ha riunito metà del governo per decidere il da farsi e in serata è sbottata: «Le informazioni sul tentato omicidio di uno dei più importanti politici in Russia sono sconvolgenti, perciò voglio parlare». L'uso dell'agente nervino non lascia dubbi sul fatto che Navalny sia stato vittima di un crimine: «Lo condanno con la massima veemenza. La Russia deve fare chiarezza, ci sono domande gravi che pesano su Mosca, il mondo aspetta risposte e solo il governo russo può e deve darle, il crimine perpetrato ai danni di Navalny è una violazione dei valori fondamentali per i quali ci battiamo», ha tuonato. I medici della Charité hanno intanto confermato che le condizioni di Navalny sono serie e che il decorso sarà lungo e «non si escludono conseguenze a lungo termine».

LE ANALOGIE

Il caso Navalny presenta forti analogie con quello dell'ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia, trovati nel 2018 privi di sensi su una panchina a Salisbury, in Gran Bretagna. Risultarono avvelenati con gas nervino, ma sopravvissero dopo un lungo ricovero in ospedale. Londra accusò Mosca dell'avvelenamento e il caso creò forti tensioni bilaterali. Adesso è la volta di Berlino, che sul conto mette anche la vicenda dell'omicidio in pieno giorno un anno fa di un ceceno con passaporto georgiano in un parco nel centro di Berlino. Dell'omicidio è accusato un cittadino russo, agli arresti, il cui processo comincerà il 7 ottobre. Per la procura tedesca l'omicidio è stato commissionato «da organi statali del governo centrale della Federazione Russa». Il caso ha provocato una mezza crisi diplomatica fra i due paesi, senza contare le tensioni che serpeggiano da tempo su Ucraina e Bielorussia.

La cancelliera ha annunciato che si consulterà con gli alleati Ue e Nato sul da farsi, mentre Mosca, avanzando dubbi sull'avvelenamento, si dice pronta a collaborare con Berlino sull'incidente a Navalny.

Flaminia Bussotti

