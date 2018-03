Le accusatrici dell'assessore: «Ci ha inviato sue foto nudo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCANDALOCITTADELLA (PADOVA) Autoscatti erotici in cui l'ormai ex assessore al Commercio del comune di Cittadella appare completamente nudo, in pose palesemente osè. Ci sarebbero anche queste immagini nel fascicolo dell'inchiesta per tentata concussione aperto dalla Procura di Padova nei confronti di Filippo De Rossi. Foto inviate alle commercianti che confermerebbero quanto le sue avance fossero esplicite, sommandosi così ai messaggi e alla registrazione audio di cui sono già in possesso gli inquirenti. Gli uomini della Guardia di...