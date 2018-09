Le 5 accuse al ministro «Non mi fermeranno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINIROMA Cinque ipotesi di reato, che per lui diventano quasi un motivo di vanto: «Cinquanta pagine di accuse, 5 reati, 30 anni di carcere come pena massima. Di politici ladri l'Italia ne ha avuti abbastanza. Contate su di me, io conto su di voi», scrive su Twitter il vicepremier Matteo Salvini, mentre il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, riceve da Agrigento il fascicolo a carico del ministro dell'Interno, sotto inchiesta insieme al suo capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, per il caso «Diciotti». Il procuratore Luigi...