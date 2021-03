LAVORO

VENEZIA Effetto virus sul mercato del lavoro. A febbraio si è registrato in Veneto un saldo occupazionale positivo per circa 6.900 posti, un risultato tuttavia inferiore a quello del 2020 (+8.200), che già denotava un deciso rallentamento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+11.851 nel 2019). E da un anno all'altro, invece, il saldo fa segnare 14.300 posizioni lavorative in meno. Sono i dati riportati dalla Bussola di Veneto Lavoro.

I PIÙ PENALIZZATI

Le assunzioni risultano nell'ultimo mese 30.030, in calo di oltre il 27% rispetto alle due annualità precedenti. Le categorie più penalizzate sul versante delle assunzioni risultano essere donne (-32%), italiani (-28%) e giovani (-28%). Le attività che ruotano attorno agli sport invernali vedono ormai definitivamente compromessa l'annata, ma grosse difficoltà continuano a interessare anche le attività culturali, in senso lato, la ricettività e la ristorazione, il trasporto aereo, il commercio e il turismo. Tra gennaio e febbraio, infatti, la flessione della domanda di lavoro si è concentrata principalmente nei servizi turistici (-69%) e nel commercio (-32%), mentre il divieto di licenziamento ha ingessato anche altri settori industriali. A livello territoriale, il saldo di gennaio e febbraio è positivo in tutte le province, come usuale in questo periodo dell'anno, ma quasi ovunque inferiore a quello del 2020. Venezia vede le assunzioni dimezzarsi rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, mentre Verona registra un calo del 25%, così come Padova. Unica eccezione Belluno, che vede un saldo superiore a quello del 2020 (+753 contro +133) e un lievissimo rialzo delle assunzioni (+1,2%).

I contratti a termine sono quelli su cui nell'ultimo anno si è scaricato tutto il peso delle diverse fasi di lockdown, e a febbraio continuano a mostrare una forte flessione (-28%). «I dati sono più che preoccupanti, e sostanzialmente ci restituiscono la fotografia di un mercato del lavoro in arretramento», dice l'assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

