Lavoro nero nella ditta di papà, dopo Di Maio tocca a Di Battista

LO SCOOP-DENUNCIAROMA Lavoratori in nero nell'azienda di famiglia. Ovviamente a sua insaputa. Come l'amico Di Maio. Come il nemico Renzi. Dopo una lunga resistenza, tocca anche all'inflessibile Di Battista capitolare sotto i duri colpi della legge dei padri. Ormai braccato dalle Iene che avevano ottenuto la confessione del padre Vittorio, Dibba ha capito che non c'era più nulla da fare. E così - in diretta Facebook - è arrivata la resa, nel tentativo di attenuare le prevedibili polemiche che seguiranno stasera alla messa in onda del...