Lavoro nero, muore: gettato nel dirupo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTABELLUNO/TRENTO Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e frode processuale. Sono le ipotesi di reato sulle quali indaga la Procura di Trento dopo la morte del boscaiolo moldavo Vitali Mardari, residente a Santa Giustina (Bl). Per ora c'è solo un nome nel registro degli indagati, quello del datore di lavoro: R.S. di Rocca Pietore. Ma non è escluso che gli accertamenti dei carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza e Imer, che hanno risolto il giallo, portino a estendere le...