LE REAZIONI

ROMA Il coronavirus allarma le aziende tricolori. Dalle più grandi alle più piccole, in molte hanno già adottato misure anti-epidemia. Stop alle trasferte e alle partecipazioni a eventi o congressi, ricorso su vasta scala allo smart working, quarantene volontarie e precauzionali, videoconferenze al posto delle riunioni, distributori di gel antibatterici a ogni piano e l'invito a centellinare le strette di mano: sono solo alcuni degli interventi messi in campo per tentare di fermare il diffondersi del contagio negli ambienti di lavoro.

LE LINEE

«Stiamo valutando ora per ora l'evolversi della situazione», questa la formula usata da molte aziende. Risultato? Quando oggi gli uffici riapriranno numerose società potrebbero emanare nuove direttive per tenere sotto controllo la situazione. Intanto in Lombardia, dove il numero delle persone positive al Covid-19 continua a salire, le linee telefoniche di Assolombarda sono andate in tilt dopo che numerosi imprenditori hanno contattato l'associazione per chiedere quali provvedimenti assumere nell'eventualità in cui i loro dipendenti venissero contagiati dal virus. Confindustria tramite una task force fornirà supporto e informazioni alle imprese che si trovano ad affrontare difficoltà logistiche e di gestione delle risorse legate all'emergenza.

Oltre al telelavoro, soluzione che in questa fase sembra andare per la maggiore, non è escluso il ricorso al permesso retribuito. Enel per esempio ha disposto lo smart working fino a data da destinarsi per tutti i dipendenti che lavorano o hanno residenza in uno dei comuni interessati da ordinanze pubbliche: «Pur non essendo stato riscontrato finora alcun contagio in seno alla nostra forza lavoro, abbiamo invitato a lavorare da casa anche chi occupa sedi dove si è a conoscenza di un contatto diretto avvenuto, anche al di fuori del contesto lavorativo, tra un collega e una persona risultata positiva al virus». Lavoreranno da remoto pure i dipendenti di Eni residenti nei comuni di Codogno, Casalpusterlengo e Castiglione d'Adda. «In collegamento con le autorità sanitarie stiamo monitorando la situazione e abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie, anche in termini di raccomandazioni ai nostri dipendenti per evitare il contagio», ha dichiarato la società. È corsa ai ripari anche Snam che ha creato un team interfunzionale per gestire l'emergenza: tutti i dipendenti residenti nelle aree colpite dal virus lavoreranno da casa e sono stati contattati individualmente per assistenza. Da Poste Italiane fanno sapere invece che gli uffici postali nei Comuni interessati dall'ordinanza relativa all'emergenza coronavirus lunedì rimarranno chiusi e che il servizio di recapito sarà sospeso: circa 50 mila persone domani non riceveranno la posta. Si pensa anche a nuove misure anti-contagio da introdurre nei centri di smistamento, dove nei giorni scorsi è già stato introdotto l'obbligo di usare i guanti quando si maneggiano pacchi provenienti dalla Cina. Nell'occhio del ciclone Unilever. Nella sede di Casalpusterlengo della multinazionale, dove lavorava il primo dei contagiati, tutti i dipendenti sono stati sottoposti al test del tampone. Alle prese con il virus pure Luxottica dove sono stati isolati tramite il meccanismo dello smart working una ventina di dipendenti. Tamponi di controllo invece per i giornalisti di Mediaset inviati nelle aree di crisi.

Arcelor Mittal ha mandato una lettera ai dipendenti nella quale ha annunciato la sospensione delle trasferte verso molte aree asiatiche. Ieri si è registrato il primo caso di positività al coronavirus in Piemonte: Ferrero ha chiesto ai dipendenti di rientro dalla Cina di rimanere a casa per almeno dieci giorni. Allerta massima anche in Veneto, dove il virus ha fatto la prima vittima. «Siamo pronti ad attenerci con scrupolo alle indicazioni e ai protocolli delle autorità pubbliche», ha sottolineato il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, patron dell'omonima multinazionale. Il gruppo Carraro, tra le principali aziende manifatturiere del Padovano, vanta stabilimenti anche in Cina e per arginare la diffusione del coronavirus sta attivando dei protocolli volontari. «Stiamo fermando le trasferte all'estero dei nostri manager e rinviando a data da destinarsi le visite in azienda di clienti e fornitori».

