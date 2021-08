Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il tema della cyber security non va sottovalutato: parola di hacker. O meglio, ethical hacker. Gianluca Boccacci, viterbese, uno di quelli buoni che agiscono al contrario: invece di attaccare usa le stesse armi per difendere i pc.Boccacci, cosa è accaduto?«Oggi è toccato alla Regione Lazio, domani potrebbe accadere a un altro ente o azienda. E con lo smart working il rischio è più alto. Il virus che ha mandato in tilt portale e servizi...