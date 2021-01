IL PROVVEDIMENTO

ROMA Altre 26 settimane di cassa integrazione e un prolungamento selettivo del blocco dei licenziamenti. Il fronte lavoro è sempre caldissimo, tra fibrillazioni politiche e incertezza sull'evoluzione della pandemia. Dunque sarà al centro del nuovo decreto Ristori che il governo si appresta a finanziare con lo scostamento di bilancio da 32 miliardi appena approvato dalle Camere.

L'ulteriore dose di deficit straordinario che il governo chiede al Parlamento, l'ultima nelle intenzioni del ministro dell'Economia, porterà il disavanzo complessivo connesso all'emergenza Covid a quota 140 miliardi, circa 8 punti di Pil dal marzo dello scorso anno ad oggi. Roberto Gualtieri intervenendo ieri alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ha elencato i grandi capitoli del nuovo provvedimento, alcuni dei quali sono ancora in via di definizione.

LE AZIENDE

La Cig dunque sarà prorogata ma l'estensione non riguarderà tutti allo stesso modo. Le 26 settimane aggiuntive riguarderanno le aziende che hanno la cassa straordinaria oppure in deroga; quelle che invece fruiscono della cassa ordinaria potranno contare su altre 4 settimane di ammortizzatori Covid, per poi rientrare nel meccanismo normale. Il blocco dei licenziamenti che la legge di Bilancio ha fatto arrivare fino al 31 marzo dovrebbe essere ulteriormente prolungato - forse fino a giugno - ma solo per le imprese al primo aprile hanno da fare 26 settimane di Cig: negli altri casi sarà invece possibile avviare le procedure individuali o collettive in base alle norme vigenti. Nel pacchetto lavoro rientrerà anche un intervento sulla Naspi, l'indennità di disoccupazione.

Accanto agli ammortizzatori sociali, la voce più rilevante è quella relativa al sostegno alle imprese costrette alla chiusura o comunque danneggiate dalle restrizioni e in generale dalle conseguenze del contagio. In questo ambito il ministro ha confermato la scelta di passare dalla logica dei codici Ateco, quindi degli aiuti alle categorie colpite in modo diretto dai provvedimenti (con il rischio di penalizzarne altre) a quella della perdita di fatturato.

Restano da definire i dettagli, che naturalmente sono molto importanti: a partire dalla percentuale di perdita che farebbe scattare il diritto al sostegno. Gualtieri ha messo in qualche modo le mani avanti, ricordando che la soglia sarà «adeguata» alla nuova impostazione: in altre parole il danno subito dovrà essere significativo, visto che la copertura toccherà potenzialmente tutte le attività economiche (inclusi i professionisti).

I conteggi sono ancora in corso, ma dal 33 per cento utilizzato in precedenti provvedimenti si potrebbe passare al 50. La base di calcolo dovrebbe essere l'intero anno 2020 rispetto al precedente. Resta in piedi l'idea di utilizzare lo strumento della cancellazione di versamenti fiscali piuttosto dell'erogazione diretta di contributi, ma anche su questo punto non è stata presa una decisione definitiva; in ogni caso il criterio dovrà essere sempre quello dell'efficacia, rivendicata da Gualtieri a proposito degli oltre 10 miliardi di ristori inviati tra giugno e fine anno dall'Agenzia delle Entrate, direttamente sui conti correnti degli interessati.

LE ALTRE RISORSE

Come sarà speso il resto delle risorse? Una parte andrà a Regioni e Comuni, con un'attenzione particolare al trasporto pubblico locale: tema delicato anche per le conseguenze sulla diffusione del contagio. Ci saranno nuovi fondi anche per le forze di polizia e la Protezione civile, mentre la dote riservata al servizio sanitario servirà per gli ulteriori acquisti di vaccini.

Un altro dossier molto importante è quello relativo alla riscossione. Con un decreto di pochi giorni fa il governo ha sospeso fino a fine mese la ripresa dell'invio delle cartelle (che dovrebbe riguardare in totale circa 50 milioni di atti includendo anche quelli di accertamento dell'Agenzia delle Entrate). Anche qui c'è l'intenzione di muoversi in modo selettivo, con una soluzione che diluisca il flusso e venga incontro alle reali situazioni di difficoltà.

Gualtieri non ha accennato alle soluzioni specifiche: è sul tavolo l'idea di una rottamazione quater che arrivi al 2019 (con la cancellazione di interessi e sanzioni) ma non ci sarà alcuna sanatoria generalizzata: «Non esiste una ragione per cui il sottoscritto non debba pagare una multa comminata in passato perché c'è il Covid» ha esemplificato lo stesso ministro. Se i tempi per la definizione di questa soluzione strutturale dovessero allungarsi, potrebbe essere preso in considerazione un ulteriore limitato rinvio, per il mese di febbraio.

Luca Cifoni

