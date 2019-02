«Lavoreremo con tutti i partner italiani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Riaprono i portoni di Palazzo Farnese per il ritorno dell'ambasciatore francese, Christian Masset, che può adesso modulare liberamente, in perfetto italiano, la sua dichiarazione d'amore per la città che più volte lo ha ospitato. «Sono molto contento di essere tornato a Roma, in questa Italia che amo tanto e a cui mi sento così vicino. Qui mi sento a casa, Roma è la mia città del cuore». L'emozione più grande? «Aver potuto riaccendere le luci di Palazzo Farnese, il mio desiderio è che queste luci siano sempre accese».Masset è...