LA POLEMICA

ROMA Sarà uno studente di destra a parlare domani, a nome degli universitari, durante l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università La Sapienza di Roma alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e della senatrice Liliana Segre, che riceverà il dottorato honoris causa in Storia dell'Europa. Una circostanza che ha destato critiche e polemiche da parte di una parte degli studenti di sinistra che puntano il dito contro di lui. Ma l'oratore Valerio Cerracchio, studente di Ingegneria, non ci sta: «Sono tentativi di strumentalizzazione - si difende - io non ho nulla a che fare con il fascismo che appartiene ad un'altra epoca, io credo nella democrazia e nei principi della nostra Costituzione».

LE BATTAGLIE

Cerracchio nell'ateneo appartiene alla lista Sapienza in Movimento, che raccoglie studenti di diverse parti politiche. Individualmente, invece, fa parte del movimento giovanile di destra Generazione Popolare. «Martedì dice il mio discorso non avrà nulla di politico, verterà sulle difficoltà e la solitudine che uno studente può incontrare nel proprio percorso di studi. Mi dispiace di essere etichettato senza che le persone conoscano i miei contenuti. Anche le battaglie che porto avanti fuori dall'università vanno dalla tutela dell'ambiente al sociale».

Sulle sue opinioni politiche personali, Cerracchio aggiunge: «È chiaro che sono un ragazzo di destra e oggi i nostri politici di riferimento sono quelli... Salvini e Meloni...ma io non ho alcuna tessera politica». Intervistato dall'Ansa, il giovane parla anche di Liliana Segre: «La sua è un esperienza di vita dolorosa sotto tutti i punti di vista. Condivido pienamente la sua battaglia contro l'odio che deve uscire dalla politica. L'odio non ha colore politico e, in piccolo, lo sto sperimentando anche io proprio in questo momento», aggiunge riferendosi alle polemiche che lo hanno investito.

LE REAZIONI

Per Enrico Galluni, coordinatore dell'Unione degli Universitari, «è molto grave che la scelta di chi debba portare i saluti della comunità studentesca, soprattutto alla luce del fatto che sarà presente la senatrice Liliana Segre, sia caduta su uno studente che in qualche modo è riconducibile a movimenti o partiti di estrema destra, che idealmente si rifanno al neofascismo. Credo che sia un affronto anche alla stessa senatrice Segre». Anche secondo Camilla Guarino, coordinatrice nazionale di Link Coordinamento Universitario, «far intervenire uno studente neofascista in occasione del dottorato alla senatrice Segre è quantomeno inopportuno se non assurdo. Chiediamo al rettore di ripensarci».

L'ateneo dal canto suo fa sapere che lo studente è stato scelto in base a un criterio di rotazione che rispetta la rappresentanza delle diverse facoltà e l'alternanza di genere, fa parte della giunta di facoltà ed è nella lista più votata della Sapienza. Al termine dell'inaugurazione dell'anno accademico è stata organizzata da alcuni gruppi studenteschi un'assemblea di confronto sulla necessità di una università antifascista e per costruire una consapevolezza su questi temi: «Ci piacerebbe molto un contributo della senatrice Segre», dicono i promotori.

