Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL GIALLOMILANO Forse era la prova generale del delitto, un esperimento per testare dosaggi ed effetti di una sostanza narcotica. Due settimane prima della gita in montagna dell'8 maggio dalla quale non è mai tornata, Laura Ziliani ha bevuto una tisana. E gli effetti non sono stati certo quelli di un normale infuso rilassante. Ha dormito profondamente per un giorno e mezzo di fila e quando si è svegliata era intorpidita al punto da non...