IL CASO

UDINE Polemica politica su una frase pubblicata sui social da Dario Angeli, ex sindaco di Remanzacco (Udine) alla guida di una lista civica di sinistra, che su Facebook ha commentato il caso dei pescatori italiani sequestrati in Libia e rilasciati ieri, sostenendo che sarebbe stato meglio dare «come contropartita in Libia Di Maio, Salvini e la Meloni», soffermandosi in particolare sulla leader di Fratelli d'Italia con frasi di natura sessista. Frasi che hanno provocato l'indignazione del capogruppo di FdI in senato, il pordenonese Luca Ciriani. Anche perché le critiche rivolte da Angeli, 63 anni e da una vita partecipe della vita amministrativa nel suo paese, sono state di natura differente: Di Maio è stato accusato di non conoscere la geografia, Salvini di essere un peso per la Lega, mentre la leader di Fratelli d'Italia è stata presa di mira in quanto donna e non certo per le sue opinioni politiche. «Lasciare Giorgia Meloni in Libia come contropartita per impiegarla sul porto come risorsa dei marinai per i tanti lavori portuali»: è questa la sconcertante frase sessista postata da Angeli, ora consigliere comunale per la stessa lista civica di sinistra con delega ai rapporti con le istituzioni. «Un atto inqualificabile - denuncia Ciriani - e di una volgarità inaudita che qualifica la persona che l'ha scritta, e che a queste pessime caratteristiche unisce una pavidità senza limiti visto che poi ha cancellato il post. Questo però non è servito a nulla, confermando per l'ennesima volta che sul tema dei diritti e del rispetto delle donne la sinistra non ha nulla da insegnare e insegnarci. A Giorgia Meloni esprimo la mia solidarietà e di tutta Fratelli d'Italia del Friuli Venezia Giulia, offesi da un esponente politico a cui mi auguro che ora il sindaco ritiri immediatamente la delega. E mi chiedo se stavolta i soliti indignati in servizio permanente, sempre pronti a fare lezioni di morale quando si tratta di attaccare la Destra, faranno sentire la loro voce».

Angeli ha provato ad aggiustare il tiro spiegando all'emittente locale Telefriuli di esser «stato frainteso. Mi riferivo alle urla che avvengono in porto. E la Meloni, con la sua voce caratteristica, sarebbe perfetta come lavoratrice in quell'ambiente. Non mi permetterei mai di fare battute infelici come quelle che ha inteso Ciriani. Proprio per paura di essere compreso male, dopo pochissimi minuti ho cancellato quanto scritto». Ma le parole virgolettate nel suo commento poi rimosso («risorsa dei marinai per i tanti lavori portuali») si fanno comprendere bene.

Lorenzo Marchiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA