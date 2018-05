Lancia la bambina e si suicida: l'uomo aveva spinto giù la moglie dal balcone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIETI Non una caduta accidentale e non un suicidio: Marina Angrilli sarebbe stata spinta giù dal balcone. Lo confermano le prime indiscrezioni trapelate sull'esito dell'autopsia fatta sul corpo della moglie di Fausto Filippone, il dirigente d'azienda 49enne che domenica ha poi lanciato la figlia Ludovica di 10 anni da un viadotto sull'a14 per poi suicidarsi. L'accertamento avrebbe appurato che, per tipologia di lesioni e di traiettorie, la donna non si sarebbe suicidata. Esclusi anche il malore e la colluttazione. A far propendere per...