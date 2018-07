Lanci col parapendio: 2 morti, un ferito Sub dispersa sotto la petroliera Haven

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fine settimana funestato da incidenti mortali negli sport estremi, al mare e in montagna ad alta quota. La passione per il parapendio ha stroncato la vita a due uomini, mentre un terzo è in prognosi riservata dopo essere finito contro i fili dell'alta tensione. Un 42enne di Anzola Emilia (Bologna), basejumper, Alessio Stipcevich è morto ieri mattina sull'Appennino Reggiano: l'uomo ha fatto tre lanci e al terzo, il parapendio con corde e pilota, non la tuta alare, non si è aperto come doveva e lui si è schiantato al suolo. Sempre a causa di...