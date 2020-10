IL CASO

PADOVA Quando si commette qualcosa di illecito, logica vorrebbe di non attirare troppo l'attenzione su di sé. Inspiegabile, dunque, il bizzarro comportamento di un avvocato padovano 42enne, P.C., che, dopo aver acquistato cocaina da uno spacciatore si è messo a girare con la sua automobile per il quartiere attaccando al tettuccio della sua macchina un lampeggiante come quello usato dalle forze dell'ordine. Cosa che non è passata inosservata: l'avvocato ha sfilato sotto gli occhi stupiti degli agenti della Squadra mobile di Padova. Siamo nella zona della Sacra Famiglia, che alterna condomini a villette eleganti, a pochi passi dal cuore della città del Santo. L'altra sera alle 23 una pattuglia della polizia stava percorrendo le strade tranquille del quartiere, quando a un certo punto è passata a tutta velocità l'auto grigia guidata dall'avvocato con sopra, acceso, il vistoso lampeggiante.

I poliziotti, molto perplessi visto che avevano capito immediatamente che non si trattava di un'auto civetta di qualche collega delle forze dell'ordine, hanno deciso di tenere sott'occhio l'automobilista, accertandone l'identità attraverso un controllo della targa.

Scoperto che si trattava della vettura intestata a un avvocato che alle spalle ha già dei precedenti per reati contro il patrimonio e guida in stato di ebbrezza, pensando che pure questa volta avesse alzato il gomito dato il bizzarro comportamento, gli agenti dopo averlo pedinato per qualche centinaio di metri hanno deciso di fermarlo. Estratta la paletta, la pattuglia ha costretto l'uomo ad accostare. Gli agenti hanno immediatamente chiesto come mai andasse in giro con un lampeggiante in uso alle forze dell'ordine. Molto candidamente e sicuro di sé, il legale ha risposto di aver acquistato il dispositivo su Amazon e di averlo messo in funzione al solo scopo di «allontanare gli spacciatori dalla sua zona». Insomma, per intimorirli e scacciarli.

La risposta, per quanto il comportamento fosse stravagante (e illegale), avrebbe anche avuto un senso. D'altro canto il problema dello spaccio di droga è molto sentito a Padova, dove molte zone sono terra di conquista per i pusher. Non fosse però che l'avvocato sul vano porta oggetti avesse uno strano involucro di naylon che non è passato inosservato agli occhi dei poliziotti, che immediatamente hanno capito cosa conteneva. La polverina bianca che si intravedeva dalla pellicola trasparente altro non era che cocaina, una dose corposa che alla fine l'avvocato ha ammesso di aver acquistato per cento euro da un giovane nigeriano tramite le indicazioni di un ragazzo che abita nel quartiere.

Certo è che il lampeggiante acceso ha funzionato come fosse una gigantesca freccia puntata sull'auto, quasi a dire fermatemi!. Cosa che è puntualmente accaduta con conseguente denuncia per detenzione ed utilizzo di dispositivo lampeggiante a luce blu. L'avvocato ha ribadito ai poliziotti le sue buone intenzioni e che la droga l'avrebbe acquistata solo per accertarsi che nella zona ci fosse davvero un giro di spaccio, motivo per cui avrebbe poi azionato il lampeggiante fingendosi un'auto della polizia. Giustificazione cui gli agenti non hanno creduto.

