LA POLEMICA

ROMA È scontro aperto tra la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il suo predecessore Matteo Salvini, che chiede le sue dimissioni. «Non ci sono responsabilità da parte del governo» sostiene la titolare del Viminale, anche perché casi analoghi a quello di Brahim Aoussaoui si sono già verificati in passato: «Mi chiedo come mai le forze di opposizione si sono scusate con la Francia» in questa occasione, «ma non hanno ritenuto di farlo in altri casi gravi che si sono verificati» in passato. «Fermiamoci con le polemiche» chiede Lamorgese, prima di lanciare la stoccata a Salvini: «I suoi decreti sicurezza hanno prodotto insicurezza», perché hanno messo da un giorno all'altro in strada 20mila migranti che sono dovuti uscire dal sistema dell'accoglienza e che, dunque, non sono più sotto il «radar delle forze di polizia». Immediata la replica del leader della Lega, appoggiato da tutto il centrodestra che chiede alla ministra di riferire in aula: «Si deve dimettere per evidente e palese incapacità. È surreale che lei e il governo non abbiamo alcuna responsabilità e che sia colpa di Salvini. Il tunisino è sbarcato un mese e mezzo fa e poi scomparso. La domanda è: Quanti altri sono scomparsi? Noi lo abbiamo chiesto. Da quella nave ne scesero 640, quanti sono ancora in Italia e quanti sono scomparsi?».

