Lamorgese chiama Martello: non vi abbiamo abbandonato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Accoglienti sì, ma idioti no». Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, è esausto. E quando ieri mattina l'Ocean viking ha ottenuto l'isola siciliana come porto sicuro è sbottato e se l'è presa anche con il nuovo ministro dell'Interno. «Se si vuole continuare sulla stessa scia dell'ex ministro Salvini, noi siamo pronti ad alzare la voce e non sarà una voce di pace. La nave era molto più vicina alle coste siciliane che a Lampedusa. Perché la scelta di assegnare come porto sicuro proprio noi? Non possiamo essere la...