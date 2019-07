Lambert, sospese le cure la morte dopo nove giorni I genitori: crimine di Stato `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPARIGI Vincent Lambert è morto ieri mattina alle 8 e 24 a 42 anni nel reparto di cure palliative dell'ospedale di Reims. «Assassinato» dai medici e dallo Stato, per i genitori Pierre e Viviane, finalmente «libero» per la moglie Rachel, il nipote François, sei dei suoi fratelli e sorelle. A dieci anni dall'incidente che lo rese tetraplegico, in stato di coscienza minima cronica e irreversibile, sei anni dopo l'inizio della battaglia giuridica che ha spaccato la famiglia e la Francia, e che per due volte ha portato a staccare e poi...