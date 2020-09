LAGUNA APERTA

VENEZIA Per due mesi ha corso quasi in surplace, per riconquistare al primo turno la poltrona di Ca' Farsetti. Tanto che lo slogan «ghea podemo far» con il quale, cinque anni fa, aveva sbaragliato la corazzata del centrosinistra di Felice Casson era stato rimpiazzato con un più istituzionale «avanti». A inseguire, semmai, dovevano essere gli altri, con una scalata temeraria per chi volesse sfidare Luigi Brugnaro, il sindaco-manager, a un passo dal secondo mandato con conferma al primo turno.

LA SORPRESA

Viceversa è stata una rincorsa col fiato lungo, quella di Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia del governo Conte, scelto dal Pd e da una parte del centrosinistra a rappresentare l'anti-Brugnaro, arrivata a una prima tappa ieri alle 15 quando l'exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, a urne chiuse, sanciva queste percentuali: Brugnaro in testa con una forbice tra il 49.5 e il 53.5. Dati che, se confermati, garantiscono comunque un mandato-bis a Ca' Farsetti. Una percentuale però inferiore alla rilevazione fatta sempre da Opinio Italia il 16 settembre, quando attribuiva a Brugnaro una forbice variabile fra il 54 e il 58%: ma pur sempre un netto vantaggio. Lo sfidante Baretta, invece, ieri veniva dato staccato di una ventina di punti, tra il 29.5 e il 33.5.

Certo, con i sondaggi non si fa la storia, e i voti, quelli veri, si conosceranno soltanto oggi, quando nelle 257 sezioni elettorali comincerà lo spoglio delle schede per le elezioni comunali. Sta di fatto che l'exit poll ha consegnato una piccola speranza allo sfidante Baretta, che ieri pomeriggio ha radunato i suoi in un locale del centro di Mestre: «I primi exit poll, che sappiamo che vanno presi con cautela, confermano il dato politico che la partita è ancora aperta - ha dichiarato a caldo - Brugnaro, che meno di un mese fa dava a qualche giornale dati che lo vedevano con oltre il 60% delle preferenze, oggi non è sicuro di vincere al primo turno».

NUOVO SCENARIO

Baretta resta appeso a quello 0.5 per cento che, nell'ipotesi peggiore per Brugnaro, non farebbe raggiungere il 50 per cento all'attuale sindaco. Il sottosegretario spera in quel ballottaggio in cui potrebbe trovare il sostegno di altri candidati sindaci che, come il rappresentante del centrosinistra, non hanno lesinato critiche al modus operandi di Brugnaro in questi cinque anni; soprattutto nella gestione del turismo che, fino all'emergenza Covid, ha messo sotto pressione il centro storico di Venezia e i suoi abitanti.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Certo, per adesso Baretta rimane aggrappato agli exit poll e alla speranza di «incrinare la certezza di vittoria assoluta e dominio che era presente in città». La stessa speranza che, nel 2015, aveva accompagnato Brugnaro, che dopo il primo turno seguiva a dieci punti di differenza Felice Casson. Il sindaco, si sa, è abituato alle sfide sfibranti, come quelle della sua Reyer in grado di vincere all'ultimo respiro due campionati di basket negli ultimi tre anni. E per queste elezioni ha costruito per tempo una squadra che vede unita l'intera coalizione di centrodestra, con un asse diretto con Luca Zaia. Elementi che gli fanno guardare comunque con un cauto ottimismo allo spoglio di questa mattina, confidando che gli exit poll siano invece pessimisti e quello 0,5% che gli manca per arrivare al bis già al primo turno venga fuori dai voti veri.

Alberto Francesconi

