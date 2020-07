LA STRATEGIA

ROMA Il malato inizia a reagire, ma ancora non è il momento di diminuire l'apporto di ossigeno. Che, anzi, ora più che mai, è necessario per non ricadere nel coma profondo. La Bce resterà vigile al capezzale del malato Europa. E continuerà a fornire ossigeno, con il suo programma di acquisti da 1350 miliardi e mantenendo i tassi bassi ancora a lungo. È il presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, a comunicare - al termine del consiglio direttivo - che non è certo il momento di deviare dalla strada che si sta percorrendo. I segnali di ripresa ci sono, «a maggio sono stati significativi», ma siamo ancora «ben al di sotto del livello pre-Covid». Allo stesso tempo «le perdite di posti di lavoro presenti e attese, sono eccezionalmente elevate». Inoltre i rimbalzi non sono omogenei e le «prospettive restano altamente incerte». Per il 2020 l'Eurotower prevede un -8,7% del Pil nello scenario di base, e un -13% nello scenario peggiore. Per cui c'è poco da cambiare: «Per sostenere la ripresa economica e per salvaguardare la stabilità dei prezzi restano necessari ampi interventi di sostegno. A meno di significative sorprese al rialzo che al momento non vediamo, intendiamo usare lintera dotazione del Pepp di 1.350 miliardi» conferma la presidente Lagarde.

I tassi di interesse restano inchiodati attorno allo zero (fermi a 0%, 0,25% e -0,50%) «finchè non vedremo le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello prossimo ma inferiore al 2%». Quindi ancora decisamente a lungo.

IL BAZOOKA

E il bazooka del Pepp (gli acquisti del programma di emergenza per la pandemia) continuerà a sparare tutte le sue munizioni. Gli interventi del programma Pepp dureranno almeno fino a giugno 2021 o «in ogni caso fino a quando il Consiglio riterrà che la fase legata alla crisi coronavirus non sia finita». Lagarde ha poi difeso la scelta di fare acquisti di bind - nel caso di alcuni paesi come l'Italia - in misura superiore alla quota che sarebbe assegnata loro in base al peso di nel capitale della Bce (capital key). «L'elemento chiave del Pepp è la flessibilità, e francamente ha funzionato molto bene», ha dichiarato Lagarde. Rispetto al capital key «cè stata deviazione» ha ammesso, citando lItalia e il Portogallo. E a un certo punto - ha rassicurato - ci sarà una convergenza verso quel benchmark, ma «non lasceremo mai che la convergenza indebolisca lefficacia» delle misure della Bce.

Ribadita anche la politica di reinvestimento dei titoli in scadenza almeno fino alla fine del 2022. La Bce andrà inoltre avanti con gli acquisti del programma da 20 miliardi mensili, cui si aggiungono interventi supplementari da 120 miliardi entro fine 2020. Attraverso queste misure la Bce prevede di migliorare di 1,3 punti aggiuntivi il Pil dellEurozona entro la fine del 2022 e 0,8% punti di inflazione nello stesso arco di tempo.

Lagarde è poi entrata nell'argomento del giorno: il Recovery and Resilience Facility da 750 miliardi che da oggi è sul tavolo dei leader Ue. È uno strumento importante per sostenere la ripresa, e affiancato alla politica monetaria, dà maggiore spinta al motore della ripresa. Lagarde è convinta che laccordo «arriverà» e sarà «ambizioso, veloce e flessibile». Ma la presidente Bce lancia anche una sorta di endorsement a un accordo che accontenti le richieste dei quattro frugali: «Il Rff dovrà essere profondamente ancorato a solide politiche strutturali, particolarmente importanti per ringiovanire le nostre economie, con laccento sullaccelerazione degli investimenti in aree prioritarie come la transizione green e quella digitale».

Giusy Franzese

