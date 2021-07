Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA BEFFAPORTOGRUARO Tradito dai tatuaggi sulle braccia: uno a tema tribale maori, l'altro un vistoso leone stilizzato. È così che un apprendista meccanico ventenne di Portogruaro, è stato arrestato per aver messo a segno tre colpi in altrettanti esercizi commerciali di Caorle, sempre nel veneziano. Con ogni probabilità se gli stessi furti li avesse compiuti d'inverno l'avrebbe fatta franca. E invece no. Quei disegni particolari lo hanno...