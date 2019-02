Ladri a casa del presidente della Corte costituzionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAIDROMA «È la prima volta che mi capita di subire un tentato furto. Le tre precedenti, invece, mi avevano sempre rubato tutto». Non perde il senso dell'ironia Giorgio Lattanzi, 79 anni, magistrato e presidente della Corte Costituzionale. I ladri, venerdì sera, intorno alle 22, hanno provato a entrare nel suo appartamento di due piani - terra e primo - in una traversa dell'elegante viale Cortina d'Ampezzo, a Roma. Poteva essere una notte da incubo, invece si è trasformata in una serata a lieto fine, che si è conclusa con l'abitazione...