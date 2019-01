Labomar, dalla farmacia alla nutraceutica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAdal nostro inviatoISTRANA (TREVISO) «Ha creatività, passione, capacità di prendere decisioni rapide e innovative: mi rivedo alla grande in Walter Bertin». L'omaggio di Ennio Doris al fondatore e amministratore delegato di Labomar è arrivato al termine della visita all'azienda di Istrana, che si occupa di ricerca, sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Un'impresa da 43 milioni di fatturato, per il 5% investiti proprio in ricerca e sviluppo,...