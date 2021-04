Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIPARTENZA / 1C'è chi in fondo al tunnel vede la luce, e chi invece la luce, in fondo a quel tunnel, spera di spegnerla. Ritorno al cinema, anche il buio ha la sua forza e la sua valenza positiva. Si riparte. Le sale cinematografiche sono stati i luoghi più colpiti: il settore si è sentito fortemente penalizzato, con giustificazioni ritenute incomprensibili, visto che in sala si sta seduti, distanziati e senza parlare. Da lunedì quindi...