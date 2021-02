L'ADDIO

LIMBIATE Il 15 febbraio l'ambasciata italiana a Kinshasa informò con la nota verbale Prot. n.219 il ministero degli Esteri del Congo dell'imminente viaggio nella regione di Goma dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e che la missione si sarebbe svolta dal 19 al 24 febbraio. È il documento che smentisce il governo congolese, il quale ha assicurato che né i servizi di sicurezza né le autorità locali hanno potuto garantire la protezione del convoglio per mancanza di informazioni sulla sua presenza. E invece nella nota ricevuta e timbrata dal ministero lo stesso 15 febbraio si chiede alle autorità del Congo di autorizzare l'accesso di Attanasio, del console Alfredo Bruno Russo e del carabiniere Vittorio Iacovacci all'aeroporto internazionale di Ndjili, il principale scalo di Kinshasa, da cui sarebbe partito il viaggio e dove i tre italiani avrebbero dovuto fare ritorno il 24 febbraio.

«VIAGGIO ANNULLATO»

Ma la questione si complica. Secondo un contro-documento stilato ieri dal ministero degli Esteri, lo stesso 15 febbraio Attanasio avrebbe «comunicato a voce» al capo del protocollo congolese l'intenzione di non partire più per Goma. All'aeroporto di Kinshasa non avrebbero mai visto imbarcarsi l'ambasciatore, del quale il governo avrebbe appreso la morte «con stupore» dai media mentre ancora aspettava la nota che avrebbe dovuto formalizzare la cancellazione del viaggio. Una ricostruzione da cui sembra trasparire la chiara volontà di non essere chiamato in causa sulla responsabilità della protezione del diplomatico durante il suo ultimo viaggio. La ricerca della verità è complicata e aggiunge dolore nel giorno dell'addio ad Attanasio nella sua città, Limbiate.

Da qui è partito e qui è tornato, per i funerali nel campo sportivo celebrati l'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Per tutti è Luca, prima che l'ambasciatore: «Noi amavamo tutto di te, anche le imperfezioni. Penso non abbia mai fatto una colazione senza macchiarsi, di una storiella faceva un racconto di mille pagine, si considerava un grande pescatore», lo ricorda un amico. Mentre un altro legge una lettera del padre, che rivolge anche un pensiero ai genitori di Vittorio Iacovacci e al suo sacrificio per difendere l'ambasciatore: «Luca, figlio caro, eri una persona magica, un orgoglio. Siamo distrutti dal dolore ma dobbiamo essere forti per Zakia e le nipotine». Alla fine della cerimonia la voce di Attanasio risuona per l'ultima volta, con i suoi messaggi carichi di entusiasmo. «Ragazzi, una bella notizia. Sono riuscito a far partire 300 persone bloccate in Congo che volevano partire. Viva l'Italia, sempre un passo avanti». E il suo viatico: «Un saluto a tutti da parte mia e di Zakia, baci e amore».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA