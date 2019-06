CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VITTIMA VENETACAORLE (VENEZIA) Non abitava più a Caorle da una decina d'anni, ma ci tornava spesso per trovare la madre e i fratelli, tutti molto noti in paese. La scomparsa di Sabina Trapani e del suo compagno Miha Ursic è stata un colpo al cuore per la comunità della cittadina costiera veneziana.Sabina si era recata a Caorle anche martedì scorso per festeggiare, con tutta la famiglia, il compleanno della madre Adelina: nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta in cui si sarebbero incontrati. Diversi ex compagni...