LA VISITA

VENEZIA Sui cartelli di benvenuto campeggia il titolo di un appuntamento ormai ventennale sulla rete ammiraglia: Tutti a scuola. Ma siccome per questo 2020 l'evento televisivo promosso dal ministero dell'Istruzione e da Rai Quirinale si tiene a Vo', il paese-simbolo della pandemia in Veneto, su uno striscione è stata aggiunta una scritta altrettanto emblematica: Andrà tutto bene. È con questo auspicio di ottimismo che oggi alle 16.30 il presidente Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro Lucia Azzolina, inaugurerà l'anno scolastico proprio nella prima zona rossa (insieme a Codogno) d'Italia che registrò la prima vittima del Covid in Occidente.

L'IMPEGNO

Qualcuno potrebbe dire, come del resto sta già scrivendo sui social, che in realtà non è andato tutto così bene in questi 200 giorni di emergenza sanitaria e crisi economica. Ma la scuola primaria Guido Negri, fin da quel 21 febbraio, si è guadagnata sul campo le stellette della resilienza: la struttura che ospitò le ripetute campagne di tamponi a tappeto, facendo del modello veneto un'eccellenza internazionale, torna a essere luogo di formazione, socialità, speranza, grazie all'impegno della squadra guidata dal dirigente Alfonso D'Ambrosio in sinergia con il sindaco Giuliano Martini. Ormai da una settimana, oltretutto, visto che è stato anticipato l'inizio delle lezioni ed è stata promossa una raffica di iniziative, culminate nel weekend nel cartellone Aspettando Mattarella che ha coinvolto anche i plessi di Lozzo Atestino e Cinto Euganeo, dove stamattina alle 7.30 arriveranno anche gli ultimi banchi richiesti, in aggiunta alle mascherine fornite a più riprese dal commissario Domenico Arcuri.

LE POLEMICHE

Immancabili le polemiche per la visibilità assunta da Vo', a cui ieri D'Ambrosio ha replicato con un vivace post su Facebook: «La scuola che dirigo ha ricevuto gli stessi fondi di altre scuole pubbliche. Da Nord a Sud. Fondi Rilancio Italia per le scuole pari a 24.500 euro (meno di altre scuole con più studenti). Abbiamo vinto tutti i Pon (Programi operativi nazionali del ministero, ndr.) e Avvisi. I comuni sono stati bravi a vincere i Pon edilizia leggera. Non abbiamo avuto 1 euro in più dal nostro Ministero solo perché siamo la Scuola di Vo'. Abbiamo un personale di segreteria di 3 unità e mezzo. Abbiamo docenti, dirigente scolastico, collaboratori, comunità, che non si è mai fermata. Perché crediamo che l'educazione possa davvero cambiare il mondo». Lo stesso dirigente ha anche dovuto rispondere alle critiche per la necessità di limitare le presenze (130 studenti su 700 e 60 docenti e collaboratori su 110, scelti con sorteggio) alla cerimonia di questo pomeriggio: «Ricordo che il 14 è la festa di tutta la scuola italiana e non la festa solo di Vo'...».

IL PROGRAMMA

Con questo spirito, all'incontro prenderanno parte ospiti provenienti da tutta Italia e da tanti ambiti: il commissario tecnico Roberto Mancini, le campionesse di nuoto Simona Quadarella e Benedetta Pilato, 'attore Alessio Boni e poi, dal mondo musicale, Katia Ricciarelli, Levante, Leo Gassman, Il Volo e l'orchestra composta dai migliori allievi dei Conservatori d'Italia. Nutrita è pure la lista degli ospiti istituzionali, fra cui spiccano il governatore Luca Zaia, il ministro Federico D'Incà e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dopo il discorso nel cortile e la visita alle aule, verso le 18.30 Mattarella farà tappa in piazza Liberazione per un saluto alla comunità.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

