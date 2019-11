CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAVENEZIA L'uomo che da premier si paragonava a Gesù mentre cammina sulle acque, per solcare piazza San Marco deve rassegnarsi come tutti a indossare un paio di stivaloni. Eccolo qui Silvio Berlusconi, gomma verde ai piedi e cappotto di cachemire blu, mentre saluta il sindaco Luigi Brugnaro e abbraccia il governatore Luca Zaia, che da suo ex ministro lo accoglie con un angloitaliano: «President, come stai?». Sta benone l'azzurro, oggi europarlamentare in visita nella Venezia del fido deputato Renato Brunetta, tanto da promettere...