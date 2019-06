LA VISITA MACERATA L'immagine simbolo della visita del Papa a Camerino, cittadina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAMACERATA L'immagine simbolo della visita del Papa a Camerino, cittadina del maceratese ancora lacerata dal sisma di tre anni fa, è il caschetto bianco che indossa per entrare nella cattedrale. Tutto ancora puntellato, come nella zona rossa che il Papa ha voluto attraversare per un chilometro. Francesco è stato a Camerino per incoraggiare i suoi abitanti, invitandoli a non perdere mai la speranza. Ma soprattutto ha lanciato un monito alle istituzioni affinché «l'attenzione non cali e le promesse non vadano a finire nel...