LA VISITA

dal nostro inviato

VO' (PADOVA) L'ultima visita di Sergio Mattarella a una scuola era stata il 6 febbraio alla Daniele Manin, la più cinese di Roma, dopo che i governatori leghisti del Nord avevano chiesto la quarantena per gli studenti di ritorno dall'Hubei. Sette mesi dopo, è cambiato il mondo. E il presidente della Repubblica inaugura l'anno scolastico alla Guido Negri, trasformata in struttura sanitaria nei giorni matti e disperatissimi della zona rossa, la prima d'Italia con Codogno. Una cerimonia, ma soprattutto una metafora: «Ci troviamo di fronte dice il capo dello Stato a una sfida decisiva. Ripartire da Vo' Euganeo, dà ancor più il senso di come questa sfida riguardi l'intero Paese. Come qui a Vo', dopo l'angoscia e le chiusure, è ripresa a pieno ritmo la vita, così la riapertura delle scuole esprime la piena ripresa della vita dell'Italia».

IL ROBOT E WILLY

Per mezz'ora Mattarella visita i laboratori dove gli alunni costruiscono un braccio meccanico e un circuito elettrico, si mette al centro di un girotondo, ascolta il benvenuto del robot Nao: «Buongiorno presidente...». Ma i tempi della diretta televisiva incalzano dal cortile e allora l'ospite si accomoda nella platea dell'evento Tutti a scuola, seduto in prima fila tra Agata Zanella della quarta D e Alessandro Gottardo della quarta A, piccoli scudieri che si aggiungono ai giganti corazzieri, mentre l'Inno di Mameli fa alzare tutti in piedi e sventolare i tricolori. Parte il discorso dal Nordest, locomotiva d'Italia fiaccata dalla crisi pandemica: «La chiusura delle scuole, e tante altre rinunce - che ci sono costate molto sul piano sociale, economico, affettivo - hanno contribuito a salvare vite umane e a evitare più gravi angosce e dolori». Ma la scuola serve anche «a formare cittadini consapevoli, a sconfiggere l'ignoranza con la conoscenza, a frenare le paure con la cultura, a condividere le responsabilità», che sono tutte «antidoti al virus della violenza e dell'intolleranza, che può infettare anch'esso la comunità». Il pensiero va all'omicidio di Colleferro: «Siamo sconvolti per la morte di Willy, pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un'icona di amicizia e di solidarietà».

LA TECNOLOGIA E L'EUROPA

L'inquilino del Quirinale ricorda che occorre contrastare «chi pratica una violenza vile e brutale», ma anche «chi la predica o la eccita nei social». Già, le nuove tecnologie, con la didattica a distanza che non potrà «mai sostituire il contatto tra le persone» e tuttavia «rappresenta un'opportunità che non va dismessa», il che però implica «l'assoluta necessità di disporre della banda larga ovunque nel nostro Paese». Ma non è l'unica urgenza, bisogna investire pure sui ragazzi con disabilità («A cominciare dall'assegnazione degli insegnanti di sostegno») e dei precari dell'istruzione («A partire da un'adeguata programmazione del reclutamento del personale»). Servono più soldi? «La nostra partecipazione al programma Next Generation dell'Unione Europea è una straordinaria opportunità che non possiamo perdere». Ritardi e difficoltà? Purtroppo sì. «Ma un Paese non può dividersi sull'esigenza di sostenere e promuovere la sua scuola. Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica. Per tutti, nessuno escluso».

L'ODISSEA E IL LUTTO

Mattarella ringrazia la ministra Lucia Azzolina, verso cui gli applausi vengono incoraggiati dallo staff televisivo, «per il suo impegno». La titolare dell'Istruzione cita l'Odissea: «In questi mesi, come Ulisse, la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie, tempeste e peripezie, per tornare alla sua normalità». L'esponente del Governo giallorosso rivendica il proprio ruolo («Non ho abbandonato la nave») e si commuove fino alle lacrime: «Adesso alziamo tutti bene la testa e guardiamo avanti: Itaca è proprio là. La nostra casa, il nostro futuro. Andiamo a riprenderceli». Finisce lo spettacolo a scuola e inizia l'incontro in piazza Liberazione. «La nostra piccola comunità di tremila abitanti sente la grande responsabilità di essere assurta a simbolo della resilienza», spiega il sindaco Giuliano Martini. Il presidente della Repubblica omaggia i vadensi: «Siete stati l'avamposto del nostro Paese rispetto a questo immane pericolo che si è profilato e non si è ancora concluso. Avete vinto questo scontro con la malattia, anche se siete stati investiti per primi dal dolore di un lutto». Poi scende dal palco e va a salutare tre donne: Linda e Vanessa Trevisan, moglie e figlia di Adriano, e ManuelaTuretta, figlia di Renato. Mariti e padri, ben più che paziente 1 e paziente 2.

Angela Pederiva

