LA VISITA

VO' EUGANEO (PADOVA) Dice che quando si sta in trincea, bisogna tenere gli occhi puntati sul fronte: «È da là che può arrivarti la pallottola, mentre dei tuoi al di qua ti puoi fidare, non serve che li guardi». Ecco, mentre infuriava la guerra al Coronavirus, il governatore Luca Zaia è rimasto nella sede regionale della Protezione Civile a Marghera: «Nessun giro nei territori e negli ospedali, per rispetto dei pazienti e dei sanitari, che stavano combattendo con noi». Così questa è la sua prima volta a Vo' e a Schiavonia, il primo focolaio e il primo Covid Hospital, i simboli di un'emergenza dichiarata giusto sei mesi fa e appena prorogata per altri due e mezzo: «Arrivo qui con emozione, ma anche con serenità, perché se la sera del 21 febbraio non avessi preso tre decisioni, di cui un paio contro legge, sarebbe esplosa la bomba virale del Veneto».

I DISEGNI E L'ORDINANZA

A sentirlo adesso, con le cicale che squarciano l'afa attorno a Villa Contarini Giovanelli Venier, pare un racconto lontano. Eppure è proprio in questo museo che sarà ospitata la prima tappa della mostra itinerante dedicata ai disegni dei bambini, quelli che hanno scandito le lunghe settimane dell'epidemia in diretta televisiva e social, fra un'ordinanza e l'altra. La prossima sarà firmata da Zaia quest'oggi, in scia al decreto del Governo: «Da quello che mi ha detto il ministro Roberto Speranza, con il quale mi sono sentito e ho un buon rapporto, mi sembra di capire che ci sia una sostanziale conferma delle misure. Quindi emanerò un provvedimento di mantenimento, anche se prima voglio verificare alcuni aspetti, come le navi da crociera e i locali pubblici. Dpcm liberticida? Non siamo in una fase emergenziale oggi, ma potrebbe arrivare una recrudescenza, per cui ci può stare che qualcuno si preoccupi dell'emergenza. Però i pieni poteri, o per meglio dire le vere competenze, debbono essere date alle Regioni, che hanno dimostrato di stare sul pezzo: al Governo dovrebbe spettare un ruolo di coordinamento».

LA MINIPALA

Fra un saluto e un selfie, però, questo è il tempo della riconoscenza. «Vogliamo ringraziare la Regione per tutto quello che ha fatto per noi», dice il sindaco Giuliano Martini. Il regalo è dell'azienda vicentina MultiOne, «una minipala articolata e multifunzione», spiega il titolare Giuseppe Carraro, «pronta per essere utilizzata in qualche emergenza di Protezione civile», osserva l'assessore regionale Giuseppe Pan. «Non la metterò all'asta come l'uovo di Pasqua sorride Zaia, citando un altro tormentone di quei giorni matti e disperatissimi ma la donerò a una scuola. Ringrazio la comunità di Vo' per la grande prova di civiltà: con la zona rossa avete pagato il conto più caro, per questo mi batterò insieme al sindaco Martini, perché vi sia riconosciuto l'impegno tramite le risorse economiche. In silenzio avete accettato delle restrizioni che oggi ci sembrano normali, anche se quando il 3 febbraio avevo proposto la quarantena per gli studenti che tornavano da Hubei, apriti cielo...».

LE TRE SCELTE

Dopo il 21 febbraio, è cambiato tutto e Zaia lo ricorda qui, nel paese di Adriano Trevisan, «la prima vittima del Covid nel mondo occidentale, a cui va il mio pensiero». Di quel pomeriggio con i collaboratori, il governatore rammenta ogni minuto: «Mi hanno telefonato: Abbiamo il primo caso di Coronavirus in Veneto. Abbiamo girato la macchina e siamo andati direttamente a Padova, perché eravamo già organizzati da gennaio con le task force provinciali e dall'11 febbraio con il Piano di sanità pubblica». Tre le scelte di quella sera: «Fare subito i tamponi a tutti i cittadini di Vo', anche se dicevano che ero un pazzo che sprecava soldi. Chiudere immediatamente l'ospedale di Schiavonia e svuotarlo nel giro di cinque giorni. Far allestire le tende riscaldate, malgrado qualcuno dicesse che stavo spettacolarizzando un'influenza...».

L'INVESTIMENTO

Zaia lo ribadisce proprio al Madre Teresa di Calcutta, inaugurando il robot chirurgico Da Vinci Xi: un investimento tecnologico da 4,5 milioni, «perché è giunto il momento di guardare avanti», chiosa Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea. Nell'ospedale «che diventerà autonomo per i tamponi», il governatore delinea anche il piano di battaglia per l'autunno-inverno, fra screening di massa («speriamo che nel frattempo ci venga validato il test rapido, come ho chiesto») e magazzini di dispositivi («ne abbiamo per sei mesi, 24,5 milioni di pezzi»): «Prepariamo l'artiglieria pesante. Se poi andrà a finire che potremo tenere i carri armati negli hangar, meglio così. Ma lo dico per i negazionisti: noi qui abbiamo visto la gente morire».

Angela Pederiva

