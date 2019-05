CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIOLENZAVICENZA Per diverse settimane ha conservato dentro di sé una storia terribile, quella di essere stata drogata e stuprata per ore durante un festino in cui sono girati diversi tipi di stupefacenti, in particolare cocaina. Una situazione che non le ha dato pace, creandole un cambiamento di umore e un profondo stato di angoscia, che è stato notato all'interno delle mura domestiche e nella scuola che frequenta. E così, messa alle strette, a distanza di tempo, una ragazza all'epoca dei fatti sedicenne, residente con la famiglia in uno...