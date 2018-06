CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIOLENZARAGUSA Alloggi fatiscenti privi di riscaldamento, indumenti prelevati dai rifiuti e vitto scadente o scaduto, raccolto dai bidoni dei rifiuti di supermercati: erano l'unica paga che un gruppo di romeni dava ai loro connazionali in cambio di lavoro nei campi e ad alcune giovani minorenni che obbligavano a prostituirsi. E chi si ribellava era vittima di violenza inaudita. È quanto emerso da un'indagine della polizia di Ragusa che ha fermato cinque romeni indagati, a vario titolo, per caporalato, associazione per delinquere, traffico...