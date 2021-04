Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOBARCELLONA Erano anni che Miguel Bosé non concedeva un'intervista a un mezzo di comunicazione spagnolo; ha deciso di farlo col suo vecchio amico Jordi Évole che lo ha raggiunto a Città del Messico, per la fiducia «di poter parlare con franchezza indipendentemente dalle mie idee». Molto diverse da quelle del giornalista catalano sul tema della pandemia, su cui l'artista spagnolo non ha mai nascosto la sua attitudine...