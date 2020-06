LA VICENDA

VICENZA È fissata per lunedì 8 giugno, al Tribunale di Vicenza, la ripresa del processo per l'emergenza Pfas. Davanti al giudice per l'udienza preliminare Roberto Venditti dovrà essere verificata la regolare notifica delle citazioni a giudizio, arrivate fino in Giappone con il coinvolgimento del ministero nipponico, visto che le parti civili a cominciare dalla Regione chiedono che anche il colosso Mitsubishi sia chiamato a risarcire i danni che la Procura contesta all'azienda Miteni di Trissino. A reclamare i ristori sono anche Acque Veronesi, Acquevenete, Viacqua e Acque del Chiampo, le società idriche individuate (con Veneto Acque) come soggetti attuatori per gestire i cantieri che vagono 92 milioni di euro.

BATTAGLIA LEGALE

In questi mesi di sospensione del procedimento per il problema Coronavirus, le aziende hanno continuato a lavorare sia sul fronte dei cantieri sia su quello della programmazione della strategia processuale da adottare nel prossimo futuro. Lo sottolineano gli avvocati Marco Tonellotto (Acque del Chiampo) e Vittore d'Acquarone (Acque Veronesi), sottosrcivendo le parole del professor Angelo Merlin (Acquevenete e Viacqua): «In questa vicenda il danno ambientale è di portata sistemica perché l'inquinamento ha generato ingenti perdite non solo all'impresa citata come responsabile civile, ma, come effetto domino, sull'intera economia danneggiando le società idriche, la Regione, lo Stato e soprattutto i cittadini che pagano le conseguenze attraverso la fiscalità generale». L'inchiesta ha ricostruito i fatti fino al 2013. «Ma questa data ha aggiunto Merlin non è un muro invalicabile. Ci sono state delle condotte successive che fanno parte dell'inchiesta bis della procura di Vicenza. Attendiamo quindi che si arrivi al compimento della fase 2 delle indagini che dovranno stabilire due punti: il primo è la verifica se le condotte di Miteni nel 2015 abbiano portato al reato di inquinamento per il mancato funzionamento della barriera, l'altro è l'accertamento del reato di omesso ripristino della situazione ambientale, in quanto non risulta che i due responsabili civili nel processo in corso abbiano mai fatto qualcosa in proposito».

LE OPERE

Intanto i lavori sulle condotte, promossi dalle società idriche, proseguono «in piena sicurezza» sotto la supervisione del commissario straordinario all'emergenza Nicola Dell'Acqua, è stato precisato. L'importo complessivo dei cantieri è di 92,94 milioni di euro, investiti per opere già realizzate a partire dal 2013 e in via di realizzazione da qui al 2023. L'intero investimento è sorretto dai contributi ministeriali, oltre ai quali interviene il Piano d'Ambito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA