LA VICENDA

UDINE Occorre darsi una mossa, fare delle scelte e decidere da che parte stare. La coerenza prima di tutto. Bisogna richiamare l'ambasciatore in Egitto, affinché venga a spiegare cosa sta facendo. Qui d'ineludibile c'è solo la verità. Ferma, risoluta, tenace. Nella fiaccolata del ricordo a 4 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, mamma Paola (sue le parole) e papà Claudio mandano un messaggio diretto e chiaro al Governo italiano ribadendo poi che loro non si fermeranno mostrando dal palco della sala Bison di Fiumicello la bicicletta che il figlio usava a Cambridge, recuperata dopo mille traversie. Lanciano la parola chiave di questo 2020: resilienza. Una capacità che nasce dai sopravvissuti alla Shoah e che noi scegliamo per andare avanti in questo quarto anno di sofferenza in un mare in tempesta - ha aggiunto Paola Deffendi, sostenuta dall'avvocato della famiglia Ballerini -. Nessuno avrebbe mai pensato ci fosse ancora tutta questa energia. Per questo dico grazie a tutti: a chi è qui, a chi è nelle altre piazze, a chi è online, a chi è con noi da quattro anni incessantemente. Nei quattro governi che si sono succeduti e che abbiamo incontrato forse qualcuno penserà che ci fermiamo, ma noi non ci fermiamo. Spero che la commissione d'inchiesta non diventi una passerella o un depistaggio, come è già avvenuto per altre commissioni istituite in Italia negli anni. Può anche fare del male se non funziona; spero sia un ponte tra la politica e tutto il lavoro svolto della Procura di Roma, il nostro lavoro investigativo. Se da una parte sgridiamo l'Egitto con qualche risoluzione, poi non possiamo comprare per loro il gelato, i cioccolatini, i fiori...

L'ACCUSA

Metafora per dire al Governo di fermare i contratti per le armi, gli scambi turistici (con appello agli italiani a disertare le spiagge egiziane scegliendo quelle italiane) e le vendite di sistemi informatici. Concetti ripresi anche dall'avvocato Ballerini che è stata più esplicita: Cantini venga richiamato, occorre accelerare sulle rogatorie. Vanno portati in Italia i cinque indagati per l'uccisione di Giulio, solo qui possiamo farci raccontare come sono andate realmente le cose. Quei fatti che i genitori di Regeni hanno cercato di ricostruire anche nel libro Giulio fa cose scritto a sei mani con l'avvocato e letto ieri in sala in alcuni suoi brani. Un libro, ha poi spiegato papà Claudio, che ci ha aiutato a resistere e a reagire.

LA SOLIDARIETÀ

Tra i tanti che hanno portato il loro contributo, dal presidente della Federazione della stampa Giulietti al presidente della Commissione d'inchiesta per Giulio Regeni Erasmo Palazzotti, dai messaggi inviati da Erri De Luca a Roberto Saviano (se non si arriva alla Verità nessuno di noi è al sicuro), alla fine è spettato al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il quale ha paragonato la bicicletta di Giulio a quella di Bartali, che salvò molti ebrei. Verità significa giustizia, il 2020 sarà l'anno di Giulio ha ribadito. Le istituzioni si devono muovere in modo coordinato, si devono parlare, devono coordinarsi come stiamo facendo, e dobbiamo riprendere la cooperazione giudiziaria perchè oggi abbiamo 5 nomi iscritti nel registro degli indagati, che sono anche agli atti della commissione di inchiesta parlamentare». Il richiamo dell'ambasciatore italiano in Egitto, come richiesto dalla famiglia di Giulio Regeni, «non è una cosa che compete a me, come presidente della Camera, ma non c'è dubbio che va fatta una riflessione perché devono arrivare i risultati. Il 2020 deve essere l'anno di Giulio Regeni».

