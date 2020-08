LA VICENDA

UDINE Non si arresta il flusso di migranti dalla rotta balcanica verso il Friuli Venezia Giulia, con tutti i problemi legati all'emergenza sanitaria in corso, per il boom di contagi che riguarda l'ex Jugoslavia. L'emergenza nell'emergenza è legata ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sindaci che non trovano centri di accoglienza. Tanto che, a lungo invocata, la stessa titolare del Viminale a breve arriverà in regione. Nella provincia di Udine, nel solo mese di luglio, i rintracci sono stati 708, a Trieste 504 e in provincia di Gorizia 222, secondo le cifre snocciolate dal prefetto di Trieste Valerio Valenti, che attende il confronto con il ministro Luciana Lamorgese («Parleremo a 360 gradi»). La Polizia stradale ha stroncato proprio all'alba di ieri una delle staffette dei trafficanti di uomini, scovando 26 afghani (di cui 24 dichiaratisi minori, che ora saranno accolti in Veneto) stipati dentro un camper scoperto sull'autostrada A4 e scortato fino all'area di servizio di Gonars, arrestando i due presunti passeur. Ma è la punta di un iceberg.

IL MINISTRO

Dopo il 24 agosto il ministro Lamorgese sarà in Friuli Venezia Giulia. Una presenza sollecitata da molti, non ultima la deputata Debora Serracchiani (Pd), che ieri ha dato la notizia dell'arrivo in regione della titolare del Viminale («Ho rilevato nel ministro un'attenzione particolarmente alta»). Ma anche Maurizio Gasparri (Fi) ha rivendicato di essere «personalmente intervenuto presso il ministero dell'Interno per dare forza all'azione del sindaco di Gonars che aveva intrapreso un viaggio verso Roma per consegnare al governo alcuni minori che gli erano stati incautamente affidati». Il primo cittadino Ivan Boemo, lunedì, si era messo in viaggio per portare i 5 ragazzi a Palazzo Chigi: una forma di protesta simbolica, interrotta a Bologna, alla notizia che, alla fine, un posto per quei ragazzi sarebbe stato trovato. La giornata di lunedì per Boemo è stata eterna. Iniziata al mattino, con i 5 ragazzini nel furgone, portati da Gonars a Bologna e quindi da lì a Trieste, «in una struttura da cui ne erano scappati altri 5. Michele Di Bari, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha trovato la soluzione. Sono rientrato a casa alle 22.30. Ma poche ore dopo mi hanno avvisato dei 24 minori ritrovati dentro il camper dei passeur arrestati. Alle 2.30 ero sul posto. Fortunatamente, grazie all'Ambito di Cervignano - prosegue Boemo - sono state individuate tre strutture per accoglierli, a Mestre, Marghera e Venezia». Boemo si dice certo che «grazie a Gasparri incontrerò Lamorgese. Nella delegazione ci saranno i sindaci di San Giovanni, Pradamano, Manzano, Buttrio e Corno di Rosazzo». Tutti alle prese con il nodo minori. «Io - prosegue Boemo - ne ho in carico 60, per un Comune di 4.600 abitanti: in un mese, costano al Comune 120mila euro. Alla fine lo Stato ci rimborsa, ma dopo tre mesi e intanto mi ingessano il Municipio». Ma il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli sostiene che «non esiste nessun incontro di sindaci o delegazioni a Roma, come raccontato da segretari di partito male informati o da sindaci alla ricerca di visibilità. Un tanto per chiarezza dopo il polverone propagandistico alzato da esponenti anche nazionali dell'opposizione di Governo, intenti a mettere un falso cappello sulle decisioni» di Lamorgese.

Camilla De Mori

