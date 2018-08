CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAROVIGO A quasi tre mesi dal decesso ancora nessun funerale per Gino Sarto, imputato per l'omicidio dell'anziana zia Miranda Sarto avvenuto a Porto Viro, in provincia di Rovigo, nel novembre del 2016. Deceduto nel silenzio più assoluto in ospedale a Verona lo scorso 6 maggio, il settantenne non ha ancora ricevuto alcuna sepoltura e la sua salma pare giacere nella camera mortuaria dell'ospedale stesso.La morte dell'uomo si è verificata dopo una lunga degenza all'ospedale, ma è venuta alla luce nella cittadina dove viveva solamente...